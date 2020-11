È mistero sul monolite comparso in un’area remota in Utah. Extraterrestre o citazione di ‘2001: Odissea nello Spazio’? (Di martedì 24 novembre 2020) Un monolite argentato piantato nel mezzo di una area remota dello Utah (Stati Uniti), nel Red Rock Country. Lo hanno scoperto per caso alcune squadre del Dipartimento di pubblica sicurezza e della divisione per la fauna selvatica che stavano realizzando un censimento di alcuni animali nell'area. Secondo alcuni potrebbe trattarsi di una installazione artistica di qualche fan del film "2001: Odissea nello Spazio" di Stanley Kubrick. In ogni caso, ha precisato in un comunicato ufficiale il Dipartimento di pubblica sicurezza dello Utah, "è illegale installare strutture o opere artistiche senza autorizzazione su suolo pubblico, da qualsiasi Pianeta provengano". Leggi su ilfogliettone (Di martedì 24 novembre 2020) Unargentato piantato nel mezzo di una areadello(Stati Uniti), nel Red Rock Country. Lo hanno scoperto per caso alcune squadre del Dipartimento di pubblica sicurezza e della divisione per la fauna selvatica che stavano realizzando un censimento di alcuni animali nell'area. Secondo alcuni potrebbe trattarsi di una installazione artistica di qualche fan del film "2001:Spazio" di Stanley Kubrick. In ogni caso, ha precisato in un comunicato ufficiale il Dipartimento di pubblica sicurezza dello, "è illegale installare strutture o opere artistiche senza autorizzazione su suolo pubblico, da qualsiasi Pianeta provengano".

