Dopo Elisabetta Gregoraci anche Francesco Oppini vuole andarsene dal GfVip

(Di martedì 24 novembre 2020) Il Grande Fratello VIP 2020 potrebbe proseguire fino a febbraio 2021 e i gieffini sono nel panico.ha detto di volersene andare. Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello VIP, il fedele conduttore Alfonso Signorini ha svelato una notizia bomba! Il programma finirà non a dicembre, come sin aspettavano tutti, bensì a febbraio 2021 e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, dopo la notizia del prolungamento del reality Elisabetta Gregoraci è decisa ad abbandonare (ma dà un co… - ilgiornale : È esplosa la lite tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi al Gf Vip dopo una rivelazione di Alfonso Signorini su u… - UNDMofficial : New post: Elisabetta Gregoraci figlio, scoppia in lacrime al GF dopo il messaggio video di Nathan Falco Briatore - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, dopo la notizia del prolungamento del reality #ElisabettaGregoraci è decisa ad abbandonare (ma dà un co… - eeffettodomino : RT @airtwitth: Eli esce dal confessionale dopo aver pianto, si nasconde dietro gli occhiali da sole, e continua a parlare con Tommaso e Fra… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Elisabetta

In seguito, è sopraggiunta la rabbia e l’influencer ha voluto allontanarsi dall’amico, cambiando stanza e cercando sostegno in Elisabetta Gregoraci, infilandosi nel suo letto. Zorzi è entrato ...Dopo le forti reazioni di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva ora la netta decisione e reazione di Elisabetta Gregoraci, tra le più toccate dall’annuncio. Il GF Vip si allunga: doccia gelata per ...