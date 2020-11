«Contro ogni violenza sulle donne», un libro per fare la rivoluzione (Di martedì 24 novembre 2020) Non è un libro propriamente detto, ma uno strumento attraverso il quale crescere e imparare. Contro ogni violenza sulle donne (Centauria 2020, pp. 128, euro 14,90), i testi di Francesca Sironi e le illustrazioni di Susanna Gentili, è una guida pratica che possa portare il lettore a toccare con mano la questione femminile, gli stereotipi che ancora oggi la inficiano, gli abusi come emergenza culturale prima che numerica. In diciotto capitoli, improntati, tutti, a fornire una risposta attiva a chi voglia «costruire una nuova parità», Sironi e Gentili riescono, insieme, a tracciare una storia agiografica della violenza di genere, spiegando – senza tirarla troppo per le lunghe – come sia la nostra società, spesso, a rendere agibile l’abuso. «Il sistema di potere che è incrostato ai luoghi comuni esposti lungo il libro», scrivono, «È la coperta che giustifica o minimizza le violenze, isolando le vittime». Ed è questa coperta, che Schopenhauer avrebbe chiamato velo di Maya, che le due donne stracciano, chiamando a raccolta voci autorevoli, numeri e statistiche per svegliare il lettore. Leggi su vanityfair (Di martedì 24 novembre 2020) Non è un libro propriamente detto, ma uno strumento attraverso il quale crescere e imparare. Contro ogni violenza sulle donne (Centauria 2020, pp. 128, euro 14,90), i testi di Francesca Sironi e le illustrazioni di Susanna Gentili, è una guida pratica che possa portare il lettore a toccare con mano la questione femminile, gli stereotipi che ancora oggi la inficiano, gli abusi come emergenza culturale prima che numerica. In diciotto capitoli, improntati, tutti, a fornire una risposta attiva a chi voglia «costruire una nuova parità», Sironi e Gentili riescono, insieme, a tracciare una storia agiografica della violenza di genere, spiegando – senza tirarla troppo per le lunghe – come sia la nostra società, spesso, a rendere agibile l’abuso. «Il sistema di potere che è incrostato ai luoghi comuni esposti lungo il libro», scrivono, «È la coperta che giustifica o minimizza le violenze, isolando le vittime». Ed è questa coperta, che Schopenhauer avrebbe chiamato velo di Maya, che le due donne stracciano, chiamando a raccolta voci autorevoli, numeri e statistiche per svegliare il lettore.

