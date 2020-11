Conte: “no vacanze sulle neve per le feste di Natale” (Di martedì 24 novembre 2020) Niente vacanze sulle neve per le feste di Natale: ad annunciarlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la trasmissione Otto e mezzo, su La7 “non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Anche per gli impianti da sci, il problema del protocollo è un conto, ma tutto ciò che ruota attorno alle vacanze sulla nave è incontrollabile. E con Merkel e Macron in Europa stiamo lavorando ad un protocollo comune europeo. Non è possibile consentire vacanze sulla neve, non possiamo permettercelo” Sul tema relativo allo spostamento dalle Regioni a Natale: “Ci stiamo lavorando ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si ... Leggi su udine20 (Di martedì 24 novembre 2020) Nienteper ledi Natale: ad annunciarlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe, durante la trasmissione Otto e mezzo, su La7 “non possiamo concederciindiscriminate sulla. Anche per gli impianti da sci, il problema del protocollo è un conto, ma tutto ciò che ruota attorno allesulla nave è incontrollabile. E con Merkel e Macron in Europa stiamo lavorando ad un protocollo comune europeo. Non è possibile consentiresulla, non possiamo permettercelo” Sul tema relativo allo spostamento dalle Regioni a Natale: “Ci stiamo lavorando ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si ...

