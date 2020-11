Codice rosso, 91 donne uccise nel 2020. Durante il lockdown picco di reati in famiglia (+11%) (Di martedì 24 novembre 2020) La convivenza forzata per il lockdown anti Covid ha innescato un sensibile aumento - pari all'11% - dei procedimenti iscritti per maltrattamenti contro familiari e conviventi catalogabili... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 24 novembre 2020) La convivenza forzata per ilanti Covid ha innescato un sensibile aumento - pari all'11% - dei procedimenti iscritti per maltrattamenti contro familiari e conviventi catalogabili...

MediasetTgcom24 : Codice Rosso, Conte: qualcosa migliora ma la strada è ancora lunga #Giuseppeconte - Agenzia_Ansa : 'Qualcosa migliora, ma strada è ancora lunga', così il premier @GiuseppeConteIT in un messaggio per la presentazio… - fattoquotidiano : Violenza donne, Conte: “Codice Rosso è tassello fondamentale ma non basta. Dati su femminicidi ci dicono che il per… - Agenzia_Italia : Con il Codice Rosso ci sono già 80 condanne per violenza contro le donne - sulsitodisimone : Con il Codice Rosso ci sono già 80 condanne per violenza contro le donne -

Ultime Notizie dalla rete : Codice rosso Codice Rosso, Conte: qualcosa migliora ma la strada è ancora lunga TGCOM Femminicidi 2020, 91 donne uccise nel 2020. Il lockdown aumenta le violenze

Eures, primo rapporto sul Codice rosso: diminuiscono le vittime della criminalità comune, aumentano i maltrattamenti in famiglia ...

I numeri della vergogna: record di femminicidi in Lombardia e Piemonte nel 2020

Sono i dati del rapporto Eures sul femminicidio in Italia, che segnala una leggera flessione rispetto alle 99 vittime del 2019, nel 2020 sono state 91. A diminuire sono tuttavia soltanto i decessi leg ...

Eures, primo rapporto sul Codice rosso: diminuiscono le vittime della criminalità comune, aumentano i maltrattamenti in famiglia ...Sono i dati del rapporto Eures sul femminicidio in Italia, che segnala una leggera flessione rispetto alle 99 vittime del 2019, nel 2020 sono state 91. A diminuire sono tuttavia soltanto i decessi leg ...