Cisterna-Modena | Superlega 2020 2021 | data | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 24 novembre 2020) La Top Volleyospita la Leo Shoes: eccoe come vedere intv eil recupero dell’undicesima giornata di andellaè a caccia di punti importanti per migliorare l’ultima posizione in classifica, ma non sarà facile superare, quinta in classifica con la possibilità di salire al terzo posto. L’appuntamento è per mercoledì 25 novembre alle ore 20:30. La partita sarà visibile intv in chiaro su Rai Sport + HD, oltre che insu RaiPlay. RISULTATI E CLASSIFICASportFace.