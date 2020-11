Caso Morra, il centrodestra non fa sconti: «Deve dimettersi». Il M5S: «No, si è scusato» (Di martedì 24 novembre 2020) Un lungo, calorosissimo applauso. Che più delle parole e delle dichiarazioni di questi giorni è riuscito a dare l’esatta dimensione dell’isolamento in cui si trova il grillino Nicola Morra. Una vera standing ovation in ricordo di Jole Santelli, che ha fatto giustizia di tutte le scellerate insulsaggini propalate dal presidente della commissione Antimafia. A scatenarlo, le parole con cui il presidente di turno Ettore Rosato ha dichiarato chiuso il dibattito alla Camera sulle dichiarazioni di Morra. Eccole: «Dobbiamo in questa aula riconfermare l’affetto e la stima nei confronti di Jole Santelli e della sua famiglia per essere stata richiamata in causa nel dolore di questi giorni». «Troppo gravi le offese alla Santelli» Sotto il profilo politico, resta in piedi la richiesta di sue dimissioni da parte del centrodestra. Richiesta arrivata ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 24 novembre 2020) Un lungo, calorosissimo applauso. Che più delle parole e delle dichiarazioni di questi giorni è riuscito a dare l’esatta dimensione dell’isolamento in cui si trova il grillino Nicola. Una vera standing ovation in ricordo di Jole Santelli, che ha fatto giustizia di tutte le scellerate insulsaggini propalate dal presidente della commissione Antimafia. A scatenarlo, le parole con cui il presidente di turno Ettore Rosato ha dichiarato chiuso il dibattito alla Camera sulle dichiarazioni di. Eccole: «Dobbiamo in questa aula riconfermare l’affetto e la stima nei confronti di Jole Santelli e della sua famiglia per essere stata richiamata in causa nel dolore di questi giorni». «Troppo gravi le offese alla Santelli» Sotto il profilo politico, resta in piedi la richiesta di sue dimissioni da parte del. Richiesta arrivata ...

petergomezblog : Nicola Morra ‘non gradito’ in Rai: per me è un caso di censura a cui tutti dovremmo ribellarci - blog di Vincenzo R… - petergomezblog : Caso Santelli, #Morra su La7 dopo la cancellazione della sua presenza a ‘Titolo V’: “Rai intervista figlio di Riina… - fattoquotidiano : La ‘censura’ di Nicola Morra dal programma Titolo V di Rai 3 diventa un caso politico. Leggete cosa sta accadendo - Graziel96276595 : @LegaSalvini Per forza con tutti i condannati per mafia e non solo che avete non ci dovreste neanche stare in Commi… - GhelardoniMaria : Intervista a Iole Santelli su caso Morra: intervista a Iole Santelli (Fo... -