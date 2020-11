Caos Barcellona, parla Griezmann: e su Messi rivela… (Di martedì 24 novembre 2020) 'È ora di rimettere le cose al loro posto, è da troppo tempo che subisco tanti commenti, ora basta' . Dopo mesi di sopportazione, Antoine Griezmann ha deciso di averne avuto abbastanza e ha rotto il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 24 novembre 2020) 'È ora di rimettere le cose al loro posto, è da troppo tempo che subisco tanti commenti, ora basta' . Dopo mesi di sopportazione, Antoineha deciso di averne avuto abbastanza e ha rotto il ...

“È da troppo tempo che subisco, ora basta". Il francese ha rotto il silenzio con un'intervista a cuore aperto in cui ripercorre gli ultimi mesi in blaugrana, fino al rapporto con Leo ...

Lazio e i video sul nuovo aereo: Lotito ora dice basta

Claudio Lotito è su tutte le furie. Il presidente della Lazio è molto infastidito dai video dell'aereo personalizzato comparsi in rete.

