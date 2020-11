Banche e finanza alla prova dei big data. I consigli del prof. Armando (Di martedì 24 novembre 2020) I dati, delle persone e delle imprese, come patrimonio dell’umanità al pari dei monumenti senza tempo. Un cambiamento inevitabile e soprattutto inarrestabile a cui le Banche italiane, e più in generale tutti gli operatori finanziari, non possono sottrarsi. Il commissario Consob, Paolo Ciocca, lo ha ricordato proprio pochi giorni fa davanti ai banchieri dell’Abi (qui il suo intervento): piaccia o no le grandi multinazionali, big tech in testa, imporranno al mercato del credito e della finanza un cambio di paradigma profondo. Formiche.net ne ha parlato con Alessandro Armando, docente presso il Dipartimento di Informatica e Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei sistemi presso l’Università di Genova. UN allaRME FONDATO La Consob ha ragione, la sfida tecnologica impone una riflessione “perché oggi non ... Leggi su formiche (Di martedì 24 novembre 2020) I dati, delle persone e delle imprese, come patrimonio dell’umanità al pari dei monumenti senza tempo. Un cambiamento inevitabile e soprattutto inarrestabile a cui leitaliane, e più in generale tutti gli operatori finanziari, non possono sottrarsi. Il commissario Consob, Paolo Ciocca, lo ha ricordato proprio pochi giorni fa davanti ai banchieri dell’Abi (qui il suo intervento): piaccia o no le grandi multinazionali, big tech in testa, imporranno al mercato del credito e dellaun cambio di paradigmaondo. Formiche.net ne ha parlato con Alessandro, docente presso il Dipartimento di Informatica e Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei sistemi presso l’Università di Genova. UNRME FONDATO La Consob ha ragione, la sfida tecnologica impone una riflessione “perché oggi non ...

GennaroMarino14 : RT @mbellini3: #Manifatturiero, #agroalimentare, ovviamente #finanza, #banche, #assicurazioni e in modo più 'trasversale' oggi più che nel… - Impresa40_it : RT @mbellini3: #Manifatturiero, #agroalimentare, ovviamente #finanza, #banche, #assicurazioni e in modo più 'trasversale' oggi più che nel… - about_big_data : RT @mbellini3: #Manifatturiero, #agroalimentare, ovviamente #finanza, #banche, #assicurazioni e in modo più 'trasversale' oggi più che nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Banche finanza Il Punto sui Mercati. Bene le banche - Finanza e Borsa Investire Oggi Banca Carige cede altra quota 0,13% di Bankitalia a Banca San Giorgio per 10 mln

Banca Carige ha ceduto numero 400 quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia del valore nominale di 25.000 euro ciascuna a Banca San Giorgio Quinto Valle Agno a un prezzo pari al valore ...

Perquisizione della polizia giudiziaria nella Banca di Credito Peloritano S.p.A. di Messina

Sin dalle prime ore del mattino sono in corso attività di polizia giudiziaria in esecuzione di un decreto di perquisizione emesso da questo Ufficio nei confronti di 17 soggetti, indagati, a vario tito ...

Banca Carige ha ceduto numero 400 quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia del valore nominale di 25.000 euro ciascuna a Banca San Giorgio Quinto Valle Agno a un prezzo pari al valore ...Sin dalle prime ore del mattino sono in corso attività di polizia giudiziaria in esecuzione di un decreto di perquisizione emesso da questo Ufficio nei confronti di 17 soggetti, indagati, a vario tito ...