Avengers | Endgame | Funko lancia il set di Pop! Ti amo 3000

Funko ha annunciato la messa in vendita del set di Funko Pop! ispirato al film Avengers: Endgame e all'iconico momento "Ti Amo 3000". Il film Avengers: Endgame ha emozionato i fan del Marvel Cinematic Universe con la drammatica morte di Tony Stark e l'ormai iconica frase "Ti amo 3000" che ora è fonte di ispirazione per un nuovo set Funko Pop!. La confezione, un'esclusiva della catena Pop in a Box, contiene la riproduzione di Morgan, la figlia di Tony, che indossa il casco, e l'ologramma di Iron Man. I due Funko Pop! dedicati a uno degli elementi indimenticabili di Avengers: Endgame saranno disponibili online a partire dal 27 novembre.

Il film Avengers: Endgame ha emozionato i fan del Marvel Cinematic Universe con la drammatica morte di Tony Stark e l'ormai iconica frase "Ti amo 3000" che ora è fonte di ispirazione per un nuovo ...

