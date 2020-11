Amici, ex allievo a processo per bodyshaming nei confronti di una fan: ecco cosa è successo (Di martedì 24 novembre 2020) Daniele Piccirillo, in arte Daniel Cosmic, ex allievo ad Amici nel 2018, lo scorso aprile si è reso autore di un episodio increscioso e deprecabile. Durante una sessione d’incontro su Instagram con i fan, Daniel Cosmic si è trovato di fronte una ragazzina di circa sedici anni che voleva esprimere affetto ed apprezzamento verso il suo cantante preferito. L’ex cantante di Amici non ha perso occasione di tormentare la ragazzina con continue battute e commenti sul suo peso, imbarazzandola e mortificandola. “Il tuo ragazzo ideale? Allora, commestibile, l’importante è che te lo mangi. Immagino che fai disperare tua mamma. È capitato a volte che te la sei mangiata? cosa fai come hobby oltre che mangiare? Come stiamo? Se non ci mangi stiamo molto bene.” Queste alcune delle bordate pronunciate dal cantante ... Leggi su trendit (Di martedì 24 novembre 2020) Daniele Piccirillo, in arte Daniel Cosmic, exadnel 2018, lo scorso aprile si è reso autore di un episodio increscioso e deprecabile. Durante una sessione d’incontro su Instagram con i fan, Daniel Cosmic si è trovato di fronte una ragazzina di circa sedici anni che voleva esprimere affetto ed apprezzamento verso il suo cantante preferito. L’ex cantante dinon ha perso occasione di tormentare la ragazzina con continue battute e commenti sul suo peso, imbarazzandola e mortificandola. “Il tuo ragazzo ideale? Allora, commestibile, l’importante è che te lo mangi. Immagino che fai disperare tua mamma. È capitato a volte che te la sei mangiata?fai come hobby oltre che mangiare? Come stiamo? Se non ci mangi stiamo molto bene.” Queste alcune delle bordate pronunciate dal cantante ...

streetloveitaly : RT @trash_italiano: Amici, ex allievo a processo per bodyshaming nei confronti di una fan: ecco cosa è successo - lindanapoli_ : RT @trash_italiano: Amici, ex allievo a processo per bodyshaming nei confronti di una fan: ecco cosa è successo - trash_italiano : Amici, ex allievo a processo per bodyshaming nei confronti di una fan: ecco cosa è successo - zazoomblog : Amici Lorella Cuccarini sbotta con un allievo e punge la Celentano: “Non devi farlo” - #Amici #Lorella #Cuccarini… - Lorenzo00967133 : Quando ho chiesto ai miei amici professori: perché i vostri colleghi non mi hanno voluto diplomare ? I miei amici p… -