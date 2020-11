Tutti i vincitori degli American Music Awards 2020 | da Harry Styles a Justin Bieber con BTS e Lady Gaga

(Di lunedì 23 novembre 2020) Sono stati nominati ieri sera i(AMA) durante la cerimonia tenutasi presso il Microsoft Theatre di Los Angeles, un evento totalmente ridimensionato nel contesto storico della pandemia del virus Sars-CoV-2. La pandemia, ormai, ha costretto a rimodulare qualsiasi format di spettacolo per ridurre al minimo il rischio dei contagi e scongiurare nuovi focolai. Glihanno premiato gli artisti più amatiStati Uniti. La serata si è aperte con l’esibizione die Shawn Mendes che hanno eseguito dal vivo il loro singolo Monster., del resto, è stato premiato come ...

team_world : Complimenti al nostro #HarryStyles e a tutti i vincitori degli #AMAs (grandissima #TaylorSwift!) ? ? L'elenco compl… - infoitcultura : American Music Awards 2020, tutti i vincitori - AmoFabby : RT @team_world: Complimenti al nostro #HarryStyles e a tutti i vincitori degli #AMAs (grandissima #TaylorSwift!) ? ? L'elenco completo dei… - iamgrent : RT @LiveNationIT: Le performance di #DuaLipa, #BillieEilish e tanti altri, tutti i vincitori e i migliori look sul red carpet degli America… - LiveNationIT : Le performance di #DuaLipa, #BillieEilish e tanti altri, tutti i vincitori e i migliori look sul red carpet degli A… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti vincitori

Magazine - Nel pomeriggio di domenica 22 novembre si è svolta in diretta streaming sui canali social di Area Sanremo Tim la premiazione degli artisti vincitori dell'edizione 2020 di Area Sanremo.La co ...Il Microsoft Theater di Los Angeles ha ospitato l’evento che ha visto il trionfo di Taylor Swift, The Weeknd e Dan + Shay, tutti premiati con tre riconoscimenti. Il 26 ottobre la produzione ha ...