Terremoto Irpinia | Mattarella | Senso di comunità ci consentì di reagire

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Sono trascorsi quarant'anni dall'immane tragedia provocata dal Terremoto che devastò l'Irpinia e la Basilicata, colpendo anche parte della Puglia. Quasi tremila persone morirono sotto le macerie delle proprie case, o in conseguenza delle distruzioni di edifici. Tante vite non poterono essere salvate per le difficoltà e i ritardi nei soccorsi. Il numero dei senzatetto si contò in centinaia di migliaia: sofferenze, disperazione, sacrifici che si sono prolungati per anni nel percorso di ricostruzione. Nella ricorrenza del più catastrofico evento della storia repubblicana desidero anzitutto ricordare le vittime, e con esse il dolore inestinguibile dei familiari, ai quali esprimo i miei sentimenti di vicinanza". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione.

