Szczesny | “Alternanza con Buffon non mi pesa Vogliamo chiudere il discorso qualificazione”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 23 novembre 2020) Insieme ad Andrea Pirlo, ha parlato in conferenza stampa il portiere della Juventus, Wojciech, alla vigilia della sfida di Champions con il Ferencvaros. Queste le sue parole: “Ci aspettiamo una partita difficile contro un avversario preparato che vorrà giocarsi la sua gara a Torino.continuare il nostro percorso di crescita, abbiamo visto buone cose con il Cagliari. Poi ciò che conta di più è il risultato. Non è difficile trovare motivazioni per giocare in Champions”. Sulla gara con il Cagliari:con? Non mi, è un fuoriclasse, merita di avere spazio e di giocare, ci alleniamo bene e sappiamo che siamo due titolari. Con il Cagliari mi è piaciuto il pressing che abbiamo fatto, siamo stati aggressivi e abbiamo creato tante occasioni da gol. Abbiamo fatto un bel ...