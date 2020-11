Scuola. Studenti in classe una volta a settimana: i presidi dicono sì dopo l’appello dello psicoterapeuta Federico Bianchi di Castelbianco (Di lunedì 23 novembre 2020) “Il mio appello e’ alla ministra e a tutte le istituzioni, la Scuola e’ un luogo sicuro, non e’ un focolaio, chiedere un giorno a settimana alle superiori permette ai ragazzi di non perdere il contatto con l’istituzione Scuola che non e’ solo apprendimento ma possibilita’ di condividere, il danno che stanno subendo i ragazzi e’ forte e ce lo porteremo dietro a lungo”. Con queste parole Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell’eta’ evolutiva e direttore dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), torna sull’appello lanciato ai decisori politici affinche’ si permetta agli Studenti delle scuole superiori di tornare in classe una volta a settimana. “Non possiamo poi mangiarci le ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 novembre 2020) “Il mio appello e’ alla ministra e a tutte le istituzioni, lae’ un luogo sicuro, non e’ un focolaio, chiedere un giorno aalle superiori permette ai ragazzi di non perdere il contatto con l’istituzioneche non e’ solo apprendimento ma possibilita’ di condividere, il danno che stanno subendo i ragazzi e’ forte e ce lo porteremo dietro a lungo”. Con queste paroledidell’eta’ evolutiva e direttore dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), torna sullanciato ai decisori politici affinche’ si permetta aglidelle scuole superiori di tornare inuna. “Non possiamo poi mangiarci le ...

matteosalvinimi : #Salvini: Stiamo togliendo agli studenti anni di vita, spero che si possa tornare presto a scuola in sicurezza. Anc… - matteosalvinimi : Nel prossimo bilancio si trovino le risorse per stabilizzare i 50.000 insegnanti di sostegno precari che seguono e… - Open_gol : Per il coordinatore del Cts Miozzo per ridurre il rischio, va ripensato il sistema che sta fuori dalle mura scolast… - SsakkoSilvia : RT @matteosalvinimi: Nel prossimo bilancio si trovino le risorse per stabilizzare i 50.000 insegnanti di sostegno precari che seguono e aiu… - Teresafas : @AzzolinaLucia 'Diffidare dei ministri che pensano ai dicasteri loro affidati come un tesoretto personale. (...) Si… -