Roma 'Ti sparo su un piede, prima o poi devi uscire': minaccia e perseguita una sua conoscente, arrestato (Di lunedì 23 novembre 2020) E' successo nel pomeriggio di ieri, 22 novembre, in Viale Della Venezia Giulia, a Roma. Un uomo, C.G, ha perseguitato e minacciato una sua conoscente. Lui, un quarantaseienne Romano è stato arrestato. L'incubo della donna Ha scavalcato il cancello condominiale dell'abitazione della donna di cui si è invaghito, ma non solo. Si è procurato delle bottiglie di vetro e le ha scagliate all'indirizzo dove si affacciavano le finestre della donna, insultandola e minacciandola " Ti sparo su un piede…prima o poi devi uscì de casa…". L'intervento della polizia Ad intervenire in soccorso della donna sono stati gli agenti del commissariato Torpignattara, Sant'Ippolito e della Sezione Volanti. Arrivati sul posto ...

