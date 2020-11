Real Madrid, Benzema ancora a parte: in forte dubbio per l'Inter (Di lunedì 23 novembre 2020) Madrid (SPAGNA) - Karim Benzema ha lavorato a parte anche oggi nell'allenamento del Real Madrid in vista della sfida di Champions League contro l' Inter . I blancos fanno visita ai nerazzurri per la ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020)(SPAGNA) - Karimha lavorato aanche oggi nell'allenamento delin vista della sfida di Champions League contro l'. I blancos fanno visita ai nerazzurri per la ...

MatteoBarzaghi : Inter: Sensi ha ripreso a fare parte del lavoro con la squadra. Real Madrid: Benzema si allena ancora a parte e a q… - ZZiliani : Era dall'aprile '89, quando il Milan battè 5-0 il Real Madrid di Hugo Sanchez e Butragueno, che in tv non si respir… - capuanogio : Secondo ?@marca? #Ronaldo ha riallacciato da marzo i rapporti con Florentino Perez perché spera di tornare al… - sportli26181512 : Real Madrid, Benzema ancora a parte: in forte dubbio per l'Inter: I blancos fanno visita ai nerazzurri in… - violanews : La posizione di ‘Ufo’: “Ma tutti la pensano in modo diverso. Quando ero all’Atletico ho ricevuto un’offerta dal Rea… -