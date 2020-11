Rai: Conte, dimissioni Salini? 'Non confermo, sta facendo bene' (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "dimissioni di Salini? Non confermo, sta facendo bene". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite di 'Otto e mezzo' su La7, sul futuro dell'ad Rai. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "di? Non, sta". Così il presidente del Consiglio Giuseppe, ospite di 'Otto e mezzo' su La7, sul futuro dell'ad Rai.

LegaSalvini : 'QUELLE SOFFIATE SUI MIGRANTI'. COSÌ LA GIORNALISTA RAI IMBARAZZA IL GOVERNO SULLE ONG - RaiSport : #Inter testa all'Europa, #Conte vuole il salto di qualità Il tecnico aspetta la prova con il #RealMadrid, già da d… - PolicyMaker_mag : Non si fermano le polemiche contro i vertici #Rai scelti dal Governo #Conte I e @gualtierieurope pensa già a una nu… - alfios_potamos : RT @tempoweb: Giorgia Meloni al governo: vergogna per quella giornalista Rai pro Ong #giorgiameloni #ong #rai - IlCastiga : RT @tempoweb: Giorgia Meloni al governo: vergogna per quella giornalista Rai pro Ong #giorgiameloni #ong #rai -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Conte Conte: "Non è possibile consentire vacanze sulla neve" Rai News L'INTERVENTO DEL PREMIER CONTE

Riviviamo quei terribili giorni del 1980, Il Mattino di Napoli titolò: "Fate presto". L'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, il 25 novembre 1980, visitò i luoghi della tragedia, rimase ...

Inter testa all'Europa, Conte vuole il salto di qualità

Preoccupano gli scricchiolii dell'Inter nuovamente alle prese con quella vena di follia che Antonio Conte ha cercato di debellare a tutti i costi: un'ora di blackout contro il Torino, poi ci pensa la ...

Riviviamo quei terribili giorni del 1980, Il Mattino di Napoli titolò: "Fate presto". L'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, il 25 novembre 1980, visitò i luoghi della tragedia, rimase ...Preoccupano gli scricchiolii dell'Inter nuovamente alle prese con quella vena di follia che Antonio Conte ha cercato di debellare a tutti i costi: un'ora di blackout contro il Torino, poi ci pensa la ...