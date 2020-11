Ordinano la playstation 5 su Amazon ma ricevono una friggitrice e cibo per gatti (Di lunedì 23 novembre 2020) Ordinano la Ps5 su Amazon, ma ricevono tutti una brutta sorpresa: scattano le denunce degli appassionati di videogiochi. La ps5 è il nuovo gioiellino dei più grandi appassionati di videogiochi e con l’avvicinarsi del periodo Natalizio in molti hanno deciso di “anticipare” Babbo Natale e pre-ordinare la nuova famosissima console. Un sogno che diventa realtà L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 23 novembre 2020)la Ps5 su, matutti una brutta sorpresa: scattano le denunce degli appassionati di videogiochi. La ps5 è il nuovo gioiellino dei più grandi appassionati di videogiochi e con l’avvicinarsi del periodo Natalizio in molti hanno deciso di “anticipare” Babbo Natale e pre-ordinare la nuova famosissima console. Un sogno che diventa realtà L'articolo proviene da YesLife.it.

zazoomblog : Ordinano la PlayStation 5 ma appena arriva il corriere a casa restano di stucco. Davvero una brutta sorpresa -… - HarmonyHalliwel : RT @leggoit: Ordinano la #playstation 5 su #amazon, ricevono una friggitrice e cibo per gatti: aperta un'inchiesta - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Ordinano la #playstation 5 su #amazon, ricevono una friggitrice e cibo per gatti: aperta un'inchiesta - leggoit : Ordinano la #playstation 5 su #amazon, ricevono una friggitrice e cibo per gatti: aperta un'inchiesta -

Ultime Notizie dalla rete : Ordinano playstation Ordinano la playstation 5 su Amazon ma ricevono una friggitrice e cibo per gatti Yeslife Ordinano una Playstation 5 su Amazon: Ecco cosa ricevono (Il VIDEO)

Incredibile vicenda per alcuni sventurati utenti che hanno acquistato la tanto ambita console e si sono ritrovati altro.

PlayStation 5 ordinata su Amazon, ma ricevono una friggitrice, cibo per gatti o un massaggiapiedi

Brutta sorpresa per alcuni clienti di Amazon appassionati di videogiochi. Hanno pre-ordinato una PlayStation 5, ma al posto della console hanno ricevuto ben altro: ad esempio una friggitrice, o ...

Incredibile vicenda per alcuni sventurati utenti che hanno acquistato la tanto ambita console e si sono ritrovati altro.Brutta sorpresa per alcuni clienti di Amazon appassionati di videogiochi. Hanno pre-ordinato una PlayStation 5, ma al posto della console hanno ricevuto ben altro: ad esempio una friggitrice, o ...