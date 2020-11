MediaTek MT6893 | 6nm e alte prestazioni

Leggi su windowsinsiders

(Di lunedì 23 novembre 2020) Da temposta perfezionando l’evoluzione dei propri SoC per inserirsi nel mercato fascia alta e il nuovopotrebbe sorprenderci.– Da Dimensity 1000+ aNel mondo dei processori per Smartphone le aziende che caratterizzano il settore top di gamma sono: HiSilicon, Qualcomm e Samsung lasciando poco spazio ad altri competitor. Il nomeè stato spesso collegato a prodotti di fascia media senza troppe pretese, dove il SoC lavorava adeguatamente. Da qualche tempo sembrerebbe però chesia al lavoro per ritagliarsi il suo posto nella fascia alta dei SoC. Un nuovo prodotto che ha lasciato parlare positivamente le differenti piattaforme di Benchmark è il Dimesity 1000+. Il nuovo SoC dell’azienda Taiwanese, basato su 7nm e ...