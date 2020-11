Le luminarie di Natale nell’anno della pandemia (Di lunedì 23 novembre 2020) Se è vero il luogo comune per cui calarsi nel clima natalizio doni a molti pace e serenità, non c’è da stupirsi che quest’anno la corsa al Natale, ai suoi riti e alla sua magia, si sia accesa con largo anticipo. Non solo da settimane si discute di come sarà possibile passare le feste, ma tra acquisti online, previsioni, e la speranza di poter passare fuori casa le vacanze, sembra non si parli d’altro. Almeno nel nostro paese. Puntuali sono arrivate anche le luminarie nelle principali vie dello shopping mondiale che, per il momento orfane di clienti a causa dei lockdown, si presentano in una veste sì caratteristica, ma decisamente insolita per il periodo. Potete farvi un’idea dando un’occhiata alla nostra gallery. Wired. Leggi su wired (Di lunedì 23 novembre 2020) Se è vero il luogo comune per cui calarsi nel clima natalizio doni a molti pace e serenità, non c’è da stupirsi che quest’anno la corsa al, ai suoi riti e alla sua magia, si sia accesa con largo anticipo. Non solo da settimane si discute di come sarà possibile passare le feste, ma tra acquisti online, previsioni, e la speranza di poter passare fuori casa le vacanze, sembra non si parli d’altro. Almeno nel nostro paese. Puntuali sono arrivate anche lenelle principali vie dello shopping mondiale che, per il momento orfane di clienti a causa dei lockdown, si presentano in una veste sì caratteristica, ma decisamente insolita per il periodo. Potete farvi un’idea dando un’occhiata alla nostra gallery. Wired.

Ultime Notizie dalla rete : luminarie Natale Le luminarie di Natale nell anno della pandemia Wired.it La proposta di un cittadino di Villa San Sebastiano ai Comuni della Marsica “ridurre gli addobbi Natalizi ed aiutare chi ne ha bisogno”

Villa San Sebastiano - Prendendo spunto da una notizia pubblicata da "Repubblica" sulla decisione del Comune di Vecchiano, in Provincia ...

Storia di una motonave, come un Natale a Manfredonia

Manfredonia – RICORDO QUANDO nelle sere con le sue luci di inizio dicembre ; la motonave sembrava un albero di Natale – con i suoi pastorelli a presepio… nell’area del porto. Mentre la mattina il suon ...

