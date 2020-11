Inter | quante rimonte da batticuore a San Siro

Suliman1984ss : RT @Gazzetta_it: #Inter, a San Siro ogni partita è un thriller. Quante rimonte da batticuore - sportli26181512 : Inter, ogni partita a San Siro è un thriller: quante rimonte da batticuore: Inter, ogni partita a San Siro è un thr… - Gazzetta_it : #Inter, a San Siro ogni partita è un thriller. Quante rimonte da batticuore - Simone29164700 : @juanito1897 Io dubito fortemente che vinceranno... L Inter subisce 2 gol dal Torino, pensa te con vinicius rodrygo… - 69Massy : @PianiMino Senza Ibra abbiamo vinto. Ogni squadra ha i suoi leader. La Juve Senza CR7 quante non ne avrebbe vinte?… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter quante

La Gazzetta dello Sport

Per quanto rimaneggiato, il Real rappresenta sempre un ostacolo non da poco (per gli spagnoli, ancor più che per l'Inter, la sconfitta sarebbe un colpo non esiziale ma decisamente compromettente) e ...COMMENTO AL CAMPIONATO. Grazie a questi quattro splendidi tenori la Juve, la Lazio, l’Inter e il Milan vincono quattro sfide fondamentali per il cammino in campionato: ora tutte ...