Incontro segreto tra Bibi, Mbs e Pompeo. Iran in cima all'agenda (Di lunedì 23 novembre 2020) Poco meno di un'ora di volo separa Tel Aviv da Neom, la smart city saudita sulle sponde del Mar Rosso. Il primo ad accorgersi di movimenti inusuali, di domenica, su quella rotta nei cieli è stato Avi Scharf, giornalista del quotidiano israeliano Haaretz, grande esperto di aviazione: su Twitter ha segnalato il viaggio del business jet Gulfstream IV, codice T7-CPX (ex 4X-CPX), quello utilizzato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il tempismo ha suscitato molta curiosità: a Neom, infatti, proprio in quelle ore si stavano incontrando Mike Pompeo, segretario di Stato statunitense, e Mohammad Bin Salman, il principe ereditario saudita: "Gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno fatto molta strada da quando il presidente Franklin Delano Roosevelt e il re Abdul Aziz Al Saud gettarono per la prima volta le basi dei nostri legami 75 anni fa", ha twittato il capo della ...

