Il Giappone manda in pensione i Phantom (Di lunedì 23 novembre 2020) Lo scorso venerdì, 20 novembre, è stata una data storica per il Giappone e per la sua forza aerea, la Jasdf (Japan Air Self Defense Force): il cacciabombardiere F-4 Phantom II è stato “mandato in pensione” dopo 48 anni di onorato servizio. Presso la Hyakuri Air Base, sede del 301esimo Hikotai (la designazione Giapponese di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 23 novembre 2020) Lo scorso venerdì, 20 novembre, è stata una data storica per ile per la sua forza aerea, la Jasdf (Japan Air Self Defense Force): il cacciabombardiere F-4II è stato “to in” dopo 48 anni di onorato servizio. Presso la Hyakuri Air Base, sede del 301esimo Hikotai (la designazionese di InsideOver.

Bandito117 : #NWO #Germania Dopo la legge bavaglio che da pieni poteri al ministro della sanità in Germania. Dietro la seconda… - BoaAndre891 : RT @MarS92__: Boasso che RT il Giappone mi manda in bestia - MarS92__ : Boasso che RT il Giappone mi manda in bestia - falitalia : @Peppino0071 Il Giappone non è l'Italia. Il Giappone non salva Alitalia morta o sussidia la Fiat inefficiente o pag… -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone manda Cucina giapponese, non solo sushi: e il ristorante ti manda tutto per cucinare il tonkatsu La Gazzetta dello Sport Apple in Xinjiang, Netanyahu in Arabia Saudita e altre notizie interessanti

XI E LA TPP. Il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato che la Cina prenderà in considerazione l’adesione all’area di libero scambio della Trans-Pacific Partnership (Tpp) ...

Gli accenti più sexy del mondo: l'italiano è terzo

I cittadini di trenta paesi hanno eletto l'inglese del Regno Unito l'accento più seducente del mondo, davanti a quello francese e al nostro ...

XI E LA TPP. Il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato che la Cina prenderà in considerazione l’adesione all’area di libero scambio della Trans-Pacific Partnership (Tpp) ...I cittadini di trenta paesi hanno eletto l'inglese del Regno Unito l'accento più seducente del mondo, davanti a quello francese e al nostro ...