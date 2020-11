**Governo: Conte, 'Fi come letame? Linguaggio Di Battista non mi appartiene'** (Di lunedì 23 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 23 novembre 2020) su Notizie.it.

NicolaPorro : Il governo minaccia ????-????????, ma da cinque anni non caviamo un ragno dal buco. Dai marò ai pescatori in Libia, ormai… - LegaSalvini : 'QUELLE SOFFIATE SUI MIGRANTI'. COSÌ LA GIORNALISTA RAI IMBARAZZA IL GOVERNO SULLE ONG - Corriere : La frenata è brusca, quanto attesa. Alle nove di sera, dopo un’altra giornata di tensione tra l’anima rigorista del… - RoccisanoF : RT @TNannicini: Da mesi ci battiamo in Parlamento per le partite Iva. Conte dice che le partite Iva diventeranno una priorità perché così F… - eperfortuna : La cosa più incredibile di #Conte è la pazienza. Un altro, all'ennesima domanda insinuante sulle capacità sue e del… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Conte Governo: Conte, 'rivalità con Di Maio solo su giornali, ironizziamo insieme' Affaritaliani.it Coronavirus: Conte, 'Fi non vuole allargare base governo ma stare a opposizione'

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Nel confronto con le opposizioni "devo riconoscere che Forza Italia si è predisposta per un dialogo costruttivo. E ha anche spiegato che non vuole allargare la base del gov ...

Terremoto: Conte, tavolo ricostruzione tra eredità più importanti del governo al Paese

Giuseppe Conte, nel videomessaggio diffuso questa sera dalla provincia di Avellino per ricordare le vittime del terremoto dell’Irpinia, avvenuto alle 19.34 di 40 anni fa. "Si tratta di una delle ...

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Nel confronto con le opposizioni "devo riconoscere che Forza Italia si è predisposta per un dialogo costruttivo. E ha anche spiegato che non vuole allargare la base del gov ...Giuseppe Conte, nel videomessaggio diffuso questa sera dalla provincia di Avellino per ricordare le vittime del terremoto dell’Irpinia, avvenuto alle 19.34 di 40 anni fa. "Si tratta di una delle ...