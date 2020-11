Giuseppe Conte torna sul Natale | “A fine dicembre non avremo più zone rosse”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 23 novembre 2020) Il Presidente del Consiglioquesta sera è stato ospite di Lilli Gruber. Nella puntata serale di Otto e Mezzo, il premier èto ovviamente a parlare delll’emergenza Coronavirus in Italia e delle misure intraprese dal Governo per superarla, come la firma sul Decreto Ristori Ter. Inevitabili anche le domande sul lockdown, la situazione delle Regioni rosse e arancioni, ma soprattutto sul delicato tema del. Le critiche al Governosulla seconda ondata L’intervista asi è aperta con le polemiche sull’impreparazione del Governo di fronte alla seconda ondata. A queste critiche,ha risposto: “Abbiamo riportato la curva sotto controllo in tempi brevi. Col senno di poi sui possono fare tante valutazioni, abbiamo approvato tutti i ...