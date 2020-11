GF Vip 5 | Stefania Orlando esasperata | “Quella non smette di scorreggiare”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 23 novembre 2020) Sono diverse settimane che si parla della situazione igienica della casa del Grande Fratello Vip. Molte stanze sarebbero avvolte dal disordine e dallo sporco, tanto che qualcuna ospiterebbe anche dei topi a causa del cibo avariato rimasto nascosto in qualche angolo. Ma non solo, tra disordine e sporco, ci sarebbe anche un’aria irrespirabile che ha letteralmente fatto perdere le staffe ai concorrenti. In particolar modo ache ha avuto molto da ridire sul comportamento di un’inquilina. GF VIP: la casa è un vero disastro Mai come questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, la situazione igienica sarebbe a dir poco pietosa. Mentre si vocifera che nella casa ci siano molti topi (argomenti sempre censurati dalla produzione), un fermo immagine di alcune stanze ha lasciato sconvolti tutti i telespettatori: valigie rovesciate, polvere su ...