Fusione FCA-PSA - Usa | dalla Sec via libera a Stellantis

A poco più di un mese dalle assemblee per l'approvazione della Fusione in Stellantis, i gruppi FCA e PSA hanno pubblicato i relativi avvisi di convocazione straordinaria degli azionisti. I due incontri riservati si terranno in remoto il 4 gennaio 2021: si inizierà alle 11 del mattino con quello della Peugeot, che sarà poi seguito alle 14.30 da quello della Fiat Chrysler Automobiles. Oltre a questo, i due gruppi hanno comunicato che la Sec, la commissione statunitense di vigilanza dei mercati finanziari, ha approvato in via definitiva la registrazione del modulo F-4, una procedura necessaria per avviare nuove attività sul suolo americano e nella quale le aziende devono riportare svariate informazioni, dalla tipologia di business alla data di inizio dei lavori. Esito certo. Gli azionisti dei due gruppi hanno già ricevuto tutte le ...

