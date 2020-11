Cisterna, 25 novembre: la Pro Loco organizza ‘DONNA – Insieme per ricordare, unite per combattere’ (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 25 novembre sempre. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Amministrazione comunale, con la direzione artistica di Maria Grazia Angeletti supportata da Nicola Gentile e in collaborazione con la Pro Loco, organizza “DONNA. Insieme per ricordare, unite per combattere”. In ricordo delle sette vittime nella nostra città e di tutte le vittime nel mondo, mercoledì pomeriggio si terrà un evento intervallato da musica, memoria e riflessioni. Nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, sulla Scalinata degli Angeli – che con le pietre d’inciampo ricorda le sette vittime della violenza di genere nella nostra città – Maria Grazia Angeletti interpreterà il monologo di Paola Cortellesi “Sono solo parole”. Artiste della Fit Dance 2001 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 25sempre. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Amministrazione comunale, con la direzione artistica di Maria Grazia Angeletti supportata da Nicola Gentile e in collaborazione con la Pro“DONNA.perper combattere”. In ricordo delle sette vittime nella nostra città e di tutte le vittime nel mondo, mercoledì pomeriggio si terrà un evento intervallato da musica, memoria e riflessioni. Nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, sulla Scalinata degli Angeli – che con le pietre d’inciampo ricorda le sette vittime della violenza di genere nella nostra città – Maria Grazia Angeletti interpreterà il monologo di Paola Cortellesi “Sono solo parole”. Artiste della Fit Dance 2001 ...

Grave infortunio sul lavoro ad Alzate Brianza. Poco dopo le ore 10.30 del 23 novembre 2020 un operaio è stato suo malgrado protagonista di una brutta caduta. L'uomo si trovava in cima a una cisterna s ...

Salerano sul Lambro: camion carico di liquido infiammabile si ribalta nella scarpata

L’autista per fortuna non si è ferito ma è stato necessario mettere subito in sicurezza il suo camion Salerano (Lodi), 23 novembre 2020 - Cisterna piena di gasolio si ribalta nella scarpata, ore per i ...

