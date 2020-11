Bob Dylan morto, attimi di terrore in diretta TV (Di lunedì 23 novembre 2020) Bob Dylan morto, ma non è vero. Per qualche istante gli spettatori australiani sintonizzati sulla MSNBC sono corsi a verificare la notizia, specialmente perché oltre all’assurdità della notizia non tornavano bene i conti. Il servizio del notiziario nazionale, infatti, stava parlando di alcuni documenti di Dylan messi all’asta e ha aggiunto che il cantautore di Duluth sarebbe morto nel 2019, esattamente un anno fa. Non tornavano i conti, infatti, se pensiamo che quest’anno la voce di Blowin’ In The Wind ha lanciato il nuovo album di inediti Rough And Rowdy Days dopo anni di silenzio discografico. Eppure, mentre lo speaker parlava delle carte private di Bob Dylan battute all’asta per 495mila dollari – tra le quali la dedica di Lay Lady Lay a Barbra Streisand confessata in un’intervista – ha indicato ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Bob, ma non è vero. Per qualche istante gli spettatori australiani sintonizzati sulla MSNBC sono corsi a verificare la notizia, specialmente perché oltre all’assurdità della notizia non tornavano bene i conti. Il servizio del notiziario nazionale, infatti, stava parlando di alcuni documenti dimessi all’asta e ha aggiunto che il cantautore di Duluth sarebbenel 2019, esattamente un anno fa. Non tornavano i conti, infatti, se pensiamo che quest’anno la voce di Blowin’ In The Wind ha lanciato il nuovo album di inediti Rough And Rowdy Days dopo anni di silenzio discografico. Eppure, mentre lo speaker parlava delle carte private di Bobbattute all’asta per 495mila dollari – tra le quali la dedica di Lay Lady Lay a Barbra Streisand confessata in un’intervista – ha indicato ...

Sono stati venduti all'asta diversi documenti fino ad oggi rimasti privati riguardanti Bob Dylan. Sono stati così resi pubbliche informazioni inedite.

Il primo album di Bob Dylan non è citato quanto gli altri, ma merita sicuramente le nostre attenzioni per la grande originalità che palesa ...

