Beppe Sala attacca Regione Lombardia: "Sulla sanità, è tutto da rifare" (Di lunedì 23 novembre 2020) Nella lunga partita a scacchi che precede il vero e proprio lancio della campagna elettorale per l'elezioni comunali del 2021, a Milano si registra un botta e risposta tra i due schieramenti principali. Beppe Sala attacca Regione Lombardia sul tema della sanità, un fronte divenuto caldissimo a causa del Covid-19 e sul quale, come spiega lo stesso Sindaco, "ho molto limitato la mia critica, perché ci sono momenti in cui è più importante stare vicini alla comunità, tutta, il quotidiano ancora ci preoccupa, ma è tempo di guardare al futuro". E il fendente del primo cittadino non è certo timido: "Dai medici di base ai rapporti con i privati qui è tutto da rifare. Sono sotto gli occhi di ciascuno le carenze e le difficoltà manifestate dalla sanità"

