Bayern Monaco, Salihamidzic: «Il rinnovo di Boateng non è una priorità» (Di lunedì 23 novembre 2020) Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato della situazione contrattuale di Jerome Boateng. Le sue parole Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato della situazione di Jerome Boateng e del rinnovo del difensore tedesco, accostato anche alla Juventus nelle scorse sessioni di mercato. Le dichiarazioi a Sky Deutschland. «Sappiamo tutti che Jérôme ha un contratto fino al 30 giugno 2021. Incontreremo lui e il suo agente al momento opportuno e prenderemo una decisione giusta per tutti. Al momento non è affatto la nostra priorità».

