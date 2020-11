Aston Martin Vantage Legacy Collection, gioielli da corsa in vendita (Di lunedì 23 novembre 2020) Dal reparto corse al garage di un facoltoso estimatore della storia Aston Martin . Così, la Vantage Legacy Collection. Pensata per essere guidata ovviamente solo in pista, giacché le Vantage GT4, V12 ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020) Dal reparto corse al garage di un facoltoso estimatore della storia. Così, la. Pensata per essere guidata ovviamente solo in pista, giacché leGT4, V12 ...

Aston Martin Racing offre tre esemplari da corsa, con telaio nuovo, identici alle Vantage GT4, GT3 e GTE schierate tra il 2009 e il 2018 nelle varie categorie GT, vincendo il WEC, Le Mans, il GT World ...

Formula 1, Vettel pessimista per il 2021: “Credo che la pandemia condizionerà anche la nuova stagione”

Formula 1, Sebastian Vettel si è detto pessimista per il 2021: "Credo che la pandemia condizionerà anche la nuova stagione" ...

