Udinese-Genoa, probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 22 novembre 2020) Questa sera, alle 18:00, scenderanno in campo Udinese e Genoa per il posticipo pomeridiano dell’ottava giornata della Serie A Tim. Entrambe le squadre sono a caccia di punti per uscire fuori dalla zona rossa. Genoa che per la prima volta ritrova la sua rosa quasi al completo dopo due mesi contrassegnati dal COVID-19, Udinese che è reduce dal pareggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo e proverà a strappare i 3 punti che in campionato mancano dallo scorso 18 ottobre (3-2 in casa contro il Parma). Ecco le probabili formazioni di Udinese-Genoa. probabili formazioni L’Udinese può contare sulla sua rosa praticamente al completo, in dubbio solo Walace. Genoa che sconfigge ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 novembre 2020) Questa sera, alle 18:00, scenderanno in campoper il posticipo pomeridiano dell’ottava giornata della Serie A Tim. Entrambe le squadre sono a caccia di punti per uscire fuori dalla zona rossa.che per la prima volta ritrova la sua rosa quasi al completo dopo due mesi contrassegnati dal COVID-19,che è reduce dal pareggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo e proverà a strappare i 3 punti che in campionato mancano dallo scorso 18 ottobre (3-2 in casa contro il Parma). Ecco lediL’può contare sulla sua rosa praticamente al completo, in dubbio solo Walace.che sconfigge ...

