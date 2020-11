Tu si que vales | Rudy Zerbi perde la sfida con Filippo Re e resta in mutande

Leggi su urbanpost

(Di domenica 22 novembre 2020) Ieri sera 21 novembre è andata in onda una nuova puntata di Tu si que. Un concorrente,Re, ha proposto ai giudici un gioco. Come pegnoha proposto alla giuria uno spogliarello. Chi più ci ha rimesso è statoZerby che è rimasto inalla fine dell’esibizione. >>con i capelli: la foto su Instagram con la folta chioma scatena i fan di “Tu Si QueinMomento hot ieri sera durante la semifinale di Tu si queRe si è presentato come un sensitivo. Il concorrente aveva sottoposto un questionario ai giudici prima della puntata e ha affermato che grazie al suo dono, è ...