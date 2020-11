Studenti-Atleti | i modelli di P F P Progetto Formativo Personalizzato

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 22 novembre 2020) Abbiamo ricordato che prosegue e si consolida, anche nell’anno scolastico 2020/2021, l’esperienza didattica “”, promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con CONI, Lega Serie A e Comitato Italiano Paralimpico (CIP), per consentire agliimpegnati nello sport agonistico di non trovarsi indietro negli studi. La sperimentazione è stata introdotta per la prima volta in Italia dalla legge 107/2015, la Buona Scuola. L'articolo .