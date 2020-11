Proroga del versamento anche per i contributi INPS a percentuale? (Di domenica 22 novembre 2020) La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta ... Leggi su informazionefiscale (Di domenica 22 novembre 2020) La disposizione di cui al primo periodo si applicaai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta ...

Mov5Stelle : “Ci aspettiamo che lo scostamento di bilancio che andrà a potenziare la #manovra contenga anche la proroga del… - FidanzaCarlo : Con il favore delle tenebre il #governo #Conte mette in finanziaria la proroga fino al 2023 del blocco delle rivalu… - emiliaromagnago : Formazione e orientamento per 60 giovani: proroga del bando - fisco24_info : Moratorie, l’Eba apre alla proroga. Salvagente europeo per le banche: Dossier al centro del prossimo board dell’Eba… - InfoFiscale : Proroga del versamento anche per i contributi INPS a percentuale? -

Ultime Notizie dalla rete : Proroga del Decreto Ristori ter, più aiuti ma sfuma la nuova proroga per scadenze fiscali di imposte e non solo Informazione Fiscale IL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ È ORAMAI PROVATO DALL’EMERGENZA COVID

La UIL FPL vede di buon occhio le proposte contenute in un documento elaborato dalla Commissione Salute delle Regioni | Attualità, Basilicata, Blog ...

Approvato il DPCM Ristori-ter, aiuti per 2 miliardi. Favoriti commercianti e comuni.

Via libera Cdm al decreto Ristori ter, aiuti per 2 miliardi. Ok anche allo scostamento di bilancio da 8 miliardi. Fondi perduti per i commercianti, favoriti i comuni, e 100 milioni ad Arcuri.

La UIL FPL vede di buon occhio le proposte contenute in un documento elaborato dalla Commissione Salute delle Regioni | Attualità, Basilicata, Blog ...Via libera Cdm al decreto Ristori ter, aiuti per 2 miliardi. Ok anche allo scostamento di bilancio da 8 miliardi. Fondi perduti per i commercianti, favoriti i comuni, e 100 milioni ad Arcuri.