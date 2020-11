Napoli-Milan, Maldini: “Gattuso tecnico giusto per gli azzurri. Scudetto? Parola che non ci fa paura”. E su Calhanoglu… (Di domenica 22 novembre 2020) Parola a Paolo Maldini.Ancora pochi istanti e sarà Napoli-Milan, sfida valida per l'ottava giornata di Serie A che andrà in scena questa sera alle 20:45 allo stadio "San Paolo". Una sfida importante per i rossoneri, decisi a riprendersi la vetta dopo il successo maturato questo pomeriggio dal Sassuolo: attualmente, ad una lunghezza di vantaggio sui meneghini. Impegno analizzato a pochi istanti dal fischio d'inizio dal ds del Milan, Paolo Maldini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. “La Parola Scudetto non mi fa paura, ma se non dovessimo vincerlo di certo non ci arrabbieremmo. Noi dobbiamo essere ambiziosi e fare il massimo, se poi manterremo questa continuità, perché non dovremmo proporci per lo Scudetto? Ricordo Champions che ... Leggi su mediagol (Di domenica 22 novembre 2020)a Paolo.Ancora pochi istanti e sarà, sfida valida per l'ottava giornata di Serie A che andrà in scena questa sera alle 20:45 allo stadio "San Paolo". Una sfida importante per i rossoneri, decisi a riprendersi la vetta dopo il successo maturato questo pomeriggio dal Sassuolo: attualmente, ad una lunghezza di vantaggio sui meneghini. Impegno analizzato a pochi istanti dal fischio d'inizio dal ds del, Paolo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. “Lanon mi fa paura, ma se non dovessimo vincerlo di certo non ci arrabbieremmo. Noi dobbiamo essere ambiziosi e fare il massimo, se poi manterremo questa continuità, perché non dovremmo proporci per lo? Ricordo Champions che ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliMilan ?? - DecibelBellini : Normalmente in un Napoli-Milan qualsiasi ci sarebbero stati almeno 50.000 cuori azzurri in questo stadio. Ci mancat… - GoalItalia : È il giorno di Gattuso: il Napoli riceve il suo ex Milan ???? #NapoliMilan - dragonerossoen1 : RT @DiMarzio: #NapoliMilan, #Ibrahimovic scherza prima della partita - Vanson61 : Il #Milan scende in campo senza allenatori il #napoli? -