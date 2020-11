Moto3 GP Portogallo, Arbolino: “Ho dato tutto, non potevo fare di più” (Di domenica 22 novembre 2020) “Ho dato tutto, non potevo fare di più. Ho provato anche lo scontro con Ogura. Siamo la prima Honda e vice campioni”. Così Tony Arbolino, 5° nel GP di Portogallo della Moto3, ai microfoni di Sky Sport. Un risultato che non permette al pilota italiano di conquistare lo scettro di campione del mondo, finito nelle mani di Albert Arenas. “Rivorrei correre la prima gara di Aragon, ma non posso dormire male stanotte perché ho dato il 200% dalla prima gara. Ringrazio tutti perché ci credevano. Sono contento e incazzato nello stesso momento”, ha concluso Arbolino. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) “Ho, nondi più. Ho provato anche lo scontro con Ogura. Siamo la prima Honda e vice campioni”. Così Tony, 5° nel GP didella, ai microfoni di Sky Sport. Un risultato che non permette al pilota italiano di conquistare lo scettro di campione del mondo, finito nelle mani di Albert Arenas. “Rivorrei correre la prima gara di Aragon, ma non posso dormire male stanotte perché hoil 200% dalla prima gara. Ringrazio tutti perché ci credevano. Sono contento e incazzato nello stesso momento”, ha concluso. SportFace.

