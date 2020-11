Milan | Maldini | «Gattuso tecnico completo È giusto per il Napoli»

(Di domenica 22 novembre 2020) Paoloa Sky Sport ha così parlato della sfida di questa sera tra: ecco le sue parole Paoloa Sky Sport ha così parlato della sfida di questa sera tra. PIOLI – «Ognuno la vive alla propria maniera perché tutti abbiamo un carattere diverso. Il fattore dell’allenatore in questi tempi incide molto di più senza pubblico».– «Rino è un allenatore ormai, credo che sia l’allenatoreper ile secondo me è la squadra più tecnica del campionato secondo me. Umanamente è sempre Rino, quando ci vediamo parliamo però principalmente della famiglia». Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : #Maldini a Radio105: “Momento del #Milan? Dietro c’è lavoro e un concetto di gioco, un’idea da parte della propriet… - Gazzetta_it : #Kjaer: '#Milan, sei il mio sogno. #Maldini mi ha voluto, #Pioli mi ascolta. E ora la #Champions...'… - sportli26181512 : Saluti e abbracci tra Gattuso, Maldini e Gazidis nel pre gara: Prima di Napoli-Milan il tecnico degli azzurri, Genn… - infoitsalute : Napoli-Milan, Ibrahimovic: “Rinnovo? Quando Maldini vuole parlare …” - TuttoMercatoWeb : Milan, Maldini: 'La parola scudetto non mi fa paura, se manteniamo continuità perché no?' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Maldini

Paolo Maldini non si nasconde e non allontana le voci relative ad una possibile vittoria dello Scudetto da parte del Milan Paolo Maldini non si nasconde e non allontana le voci di Scudetto per il ...Il direttore sportivo del Milan, Paolo Maldini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. “Ognuno vive la partita in modo diverso. Pioli la sente di più mentre Bonera è più tranqu ...