LIVE MotoGP, GP Portimao DIRETTA: via al warm-up, Dovizioso e Valentino Rossi dovranno risalire la china (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO2 – LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO3 11.03: Binder ottiene il miglior tempo al primo passaggio con il tempo di 1’41?992 a precedre di 29 millesimi e di 810 Vinales. Valentino Rossi è quinto a 0?917. 11.02: I piloti, nella maggior parte dei casi con una hard sul posteriore. 11.00: Via ai 20? di questo warm-up. 11.00: VIA AL warm-UP! 10.57: I piloti si preparano, pronti a scendere in pista. 10.55: 5? al via del warm-up. 10.53: Un riscontro anomalo per lui, ma gli stimoli non mancano per ottenere un piazzamento decoroso, forte di una Suzuki che in gara sa sempre dare quel qualcosa in più. 10.50: La voglia è quella di concludere ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTO2 – LADELLA GARA DI MOTO3 11.03: Binder ottiene il miglior tempo al primo passaggio con il tempo di 1’41?992 a precedre di 29 millesimi e di 810 Vinales.è quinto a 0?917. 11.02: I piloti, nella maggior parte dei casi con una hard sul posteriore. 11.00: Via ai 20? di questo-up. 11.00: VIA AL-UP! 10.57: I piloti si preparano, pronti a scendere in pista. 10.55: 5? al via del-up. 10.53: Un riscontro anomalo per lui, ma gli stimoli non mancano per ottenere un piazzamento decoroso, forte di una Suzuki che in gara sa sempre dare quel qualcosa in più. 10.50: La voglia è quella di concludere ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork ! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Bundesliga… - DAZN_IT : Giornata di verdetti a Portimão ?? In 3 per il titolo in #Moto3, in 4 in #Moto2, la caccia al secondo posto nel Mond… - digitalsat_it : #MotoGP #PortugueseGP 2020, Gara - Diretta @SkySport e @DAZN_IT . #Portimao Live @TV8it - FormulaPassion : #MotoGP | Seguite con noi questa lunga giornata all'insegna delle due ruote - DIRETTA #PortugueseGP - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Portimao DIRETTA: tra poco il via del warm-up Dovizioso al passo d’addio - #MotoGP #Portimao… -