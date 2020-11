La moglie di Insigne scaccia le critiche: “Nessun uomo più rispettoso di lui” (Di domenica 22 novembre 2020) C’è anche il volto di Lorenzo Insigne nella campagna promossa dal Napoli (e dagli altri club di Serie A) in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sui social più di qualcuno ha contestato la presenza dell’esterno azzurro ricordando la scenata di gelosia apparsa sul piccolo schermo in occasione di uno scherzo de Le Iene. Proprio la moglie di Insigne, Jenny Darone è intervenuta sull’argomento rispondendo alle critiche al marito: “Sinceramente credo che si stia calcando la mano su uno scherzo che a mio parere sarebbe dovuto rimanere tale e invece, con grande dispiacere, mi rendo conto che c’è ancora una piccola parte di persone – mi permetto – poco intelligenti che in quello scherzo hanno visto altro, o meglio, hanno voluto vedere altro. Come in ogni scherzo che si rispetto è stato studiato, ... Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) C’è anche il volto di Lorenzonella campagna promossa dal Napoli (e dagli altri club di Serie A) in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sui social più di qualcuno ha contestato la presenza dell’esterno azzurro ricordando la scenata di gelosia apparsa sul piccolo schermo in occasione di uno scherzo de Le Iene. Proprio ladi, Jenny Darone è intervenuta sull’argomento rispondendo alleal marito: “Sinceramente credo che si stia calcando la mano su uno scherzo che a mio parere sarebbe dovuto rimanere tale e invece, con grande dispiacere, mi rendo conto che c’è ancora una piccola parte di persone – mi permetto – poco intelligenti che in quello scherzo hanno visto altro, o meglio, hanno voluto vedere altro. Come in ogni scherzo che si rispetto è stato studiato, ...

