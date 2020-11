(Di domenica 22 novembre 2020) Fure ladi, il regista la realizzò al fine di permettere alle persone di vedere i dinosauri da vicino. Ladifu un'del produttore esecutivo; Colin Trevorrow, il regista della pellicola, manifestò il suo entusiasmo e un team di tecnici iniziò immediatamente a lavorare al progetto settimane prima dell'inizio delle riprese. Secondo il regista Colin Trevorrow,"voleva creare un modo per consentire alle persone di avvicinarsi ai dinosauri, per renderla un'esperienza di guida autonoma e infinitamente più libera. Si è comunque all'interno di una 'cabina', ma una volta che ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Italia 1 - Jurassic World: la girosfera fu un'idea di Steven Spielberg - Mauxa : Stasera su Italia 1 #JurassicWorld, ambientato ventidue anni dopo i fatti dell'omonimo film del 1993 - TuaMerda : A passare da #XF2020 a Jurassic Park, è un attimo... @XFactor_Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Jurassic

Jurassic World, il quarto film della saga: trama, cast completo e trailer della pellicola in onda su Italia 1 il 22 novembre 2020.Stasera su Italia 1, alle 21:20, va in onda Jurassic World, quarto capitolo della serie di Jurassic Park, con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Stasera su Italia 1, alle 21:20, va in onda Jurassic Wo ...