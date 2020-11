Il Corsera racconta della guerra che spopola in Inghilterra tra le mogli di Rooney e Vardy (Di domenica 22 novembre 2020) Il Corriere della Sera riporta oggi del caso che tiene banco su social e tabloid inglesi, tra due popolari «wags»: Rebekah Vardy, moglie dell’attaccante del Leicester Jamie Vardy, e Coleen Rooney, sposata al prodigioso marcatore Wayne Rooney. Il processo partito nell’ottobre del 2019 e arrivato a sentenza in questi giorni, è soprannominato «Wagatha Christie» per le abilità di investigatrice di Coleen Rooney. Era stata proprio la Coleen a denunciare il saccheggio del suo account Instagram, rivolto, a suo dire, ad un pubblico di soli amici, da parte del Sun. Dopo una serie di tentativi investigativi la stessa Coleen aveva dichiarato di aver scoperto la talpa che non poteva essere altri se non Rebekah Vardy. Nel luglio del 2020 la Vardy ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 novembre 2020) Il CorriereSera riporta oggi del caso che tiene banco su social e tabloid inglesi, tra due popolari «wags»: Rebekahe dell’attaccante del Leicester Jamie, e Coleen, sposata al prodigioso marcatore Wayne. Il processo partito nell’ottobre del 2019 e arrivato a sentenza in questi giorni, è soprannominato «Wagatha Christie» per le abilità di investigatrice di Coleen. Era stata proprio la Coleen a denunciare il saccheggio del suo account Instagram, rivolto, a suo dire, ad un pubblico di soli amici, da parte del Sun. Dopo una serie di tentativi investigativi la stessa Coleen aveva dichiarato di aver scoperto la talpa che non poteva essere altri se non Rebekah. Nel luglio del 2020 la...

