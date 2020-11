I benefici del latte e miele

Leggi su vanityfair

(Di domenica 22 novembre 2020) Con l’arrivo della stagione fredda, è un must prima di andare a dormire o come merenda al pomeriggio: il latte caldo con il miele non è solo una coccola, ma anche un toccasana per la salute. Oltre ad avere un effetto calmante, questi due ingredienti sono stati studiati per le loro proprietà lenitive e sono spesso usati come rimedio naturale per trattare numerosi disturbi.