GP Portogallo, Arbolino: "Ho dato tutto, sono felice e arrabbiato" (Di domenica 22 novembre 2020) PORTIMAO - " Ho dato tutto, non potevo fare di più. Ho provato anche lo scontro con Ogura. Siamo la prima Honda e vice campioni ". sono un misto di orgoglio e rimpianto le parole di Tony Arbolino, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 novembre 2020) PORTIMAO - " Ho, non potevo fare di più. Ho provato anche lo scontro con Ogura. Siamo la prima Honda e vice campioni ".un misto di orgoglio e rimpianto le parole di Tony, ...

SkySportMotoGP : ?? FUGA PER LA VITTORIA DI FERNANDEZ (?? #Moto3) ???? Rimonta da paura per Arbolino ma non basta Il resoconto ?… - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: ?? FUGA PER LA VITTORIA DI FERNANDEZ (?? #Moto3) ???? Rimonta da paura per Arbolino ma non basta Il resoconto ? https://t.c… - Eurosport_IT : Finisce la stagione 2020 della Moto3 ???? Niente da fare per Arbolino, Arenas è campione del Mondo ?????? #Moto3 |… - sportli26181512 : Moto3, GP Portogallo: 1° Fernandez a Portimao, Arenas campione del mondo. 5° Arbolino: Lo spagnolo Raul Fernandez (… - RaiSport : ?? #Portogallo: Arenas campione #Moto3, gara a #Fernandez ?Niente da fare per Tony #Arbolino, che chiude al quinto p… -