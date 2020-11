Fondotinta super coprente | le migliori proposte per l’inverno 2020

Leggi su vanityfair

(Di domenica 22 novembre 2020) Nascondere imperfezioni e piccoli difetti è quello che ci aspettiamo dai cosiddetti fondotinta super coprenti, anche se spesso, la titubanza nell’acquistarli si accompagna al timore di cadere in un artefatto «effetto maschera» o all’incapacità di applicarlo correttamente. In realtà, negli ultimi anni, le case cosmetiche hanno fatto passi da gigante proponendo formulazioni sempre più sofisticate, all’avanguardia, che offrono la sicurezza di una copertura adeguata e una finitura ideale, senza dover rinunciare a un risultato naturale e radioso. Ma come scegliere il fondotinta ideale e soprattutto come applicarlo al meglio? Ne abbiamo parlato con Rajan Tolomei, National Make-up Artist di Max Factor.