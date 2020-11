Di Maio: “Voglio vedere Morra in Rai a rispondere alle domande” (Di domenica 22 novembre 2020) “Non vedo l’ora di vedere Nicola Morra in Rai per rispondere a tutte le domande che i giornalisti vorranno fargli. Io credo che l’indignazione abbia un valore. E credo che questo valore debba essere impiegato per costruire un’Italia diversa. Più vera e più libera. Apriamo gli occhi”. Lo ha detto Luigi Di Maio commentando le parole di Nicola Morra, altro esponente del Movimento 5 Stelle, che negli scorsi giorni aveva fatto scalpore con delle frasi ingiuriose nei confronti della scomparsa presidente della Calabria Jole Santelli. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) “Non vedo l’ora diNicolain Rai pera tutte le domande che i giornalisti vorranno fargli. Io credo che l’indignazione abbia un valore. E credo che questo valore debba essere impiegato per costruire un’Italia diversa. Più vera e più libera. Apriamo gli occhi”. Lo ha detto Luigi Dicommentando le parole di Nicola, altro esponente del Movimento 5 Stelle, che negli scorsi giorni aveva fatto scalpore con delle frasi ingiuriose nei confronti della scomparsa presidente della Calabria Jole Santelli. SportFace.

