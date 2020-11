Berlusconi: "Rispondo a Mattarella, non sostengo un governo con cui siamo incompatibili" (Di domenica 22 novembre 2020) “Forza Italia ha deciso di rispondere positivamente all’ appello del Capo dello Stato alla collaborazione istituzionale. È una scelta per noi naturale, addirittura scontata, come è scontato che non si tratta di sostegno politico ad un governo che non approviamo e ad una maggioranza i cui valori e i cui programmi sono incompatibili con i nostri”. Così in una lettera al Corriere della Sera il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. “Ma proprio dai nostri valori, che sono quelli liberali, cristiani, europeisti, garantisti, nasce per noi il dovere della responsabilità verso gli italiani e quindi della disponibilità a dare una mano, dall’ opposizione, per far uscire l’ Italia dall’ emergenza nella quale ci troviamo - ha aggiunto - È persino superfluo aggiungere che questo non mette in discussione la nostra appartenenza al centro-destra, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 22 novembre 2020) “Forza Italia ha deciso di rispondere positivamente all’ appello del Capo dello Stato alla collaborazione istituzionale. È una scelta per noi naturale, addirittura scontata, come è scontato che non si tratta di sostegno politico ad unche non approviamo e ad una maggioranza i cui valori e i cui programmi sonocon i nostri”. Così in una lettera al Corriere della Sera il leader di Forza Italia Silvio. “Ma proprio dai nostri valori, che sono quelli liberali, cristiani, europeisti, garantisti, nasce per noi il dovere della responsabilità verso gli italiani e quindi della disponibilità a dare una mano, dall’ opposizione, per far uscire l’ Italia dall’ emergenza nella quale ci troviamo - ha aggiunto - È persino superfluo aggiungere che questo non mette in discussione la nostra appartenenza al centro-destra, ...

HuffPostItalia : Berlusconi: 'Rispondo a Mattarella, non sostengo un governo con cui siamo incompatibili' - infoitinterno : Di Maio: “Noi siamo quelli di sempre, se mi chiama Berlusconi non rispondo” - tizimasotti : @HRomische @beretta_gio @luca_biasi @berlusconi Però ti ho detto che se sei educato, ti rispondo, altrimenti No?? Hai qualcosa di Bonolis? ?? - RisatoNicola : RT @LupodiBrughiera: @grandehermano1 @RisatoNicola Io mi faccio un'idea sulla base di quel che vedo. E un'apertura a Berlusconi non è un be… - LupodiBrughiera : @grandehermano1 @RisatoNicola Io mi faccio un'idea sulla base di quel che vedo. E un'apertura a Berlusconi non è un… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Rispondo Berlusconi: "Rispondo a Mattarella, non sostengo un governo con cui siamo incompatibili" L'HuffPost Berlusconi: "Rispondo a Mattarella, non sostengo un governo con cui siamo incompatibili"

“Forza Italia ha deciso di rispondere positivamente all’ appello del Capo dello ... Così in una lettera al Corriere della Sera il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. “Ma proprio dai nostri ...

Giorgia Meloni a Berlusconi: «Maggioranza vuole dividerci, Forza Italia non cada nella trappola»

Il Presidente di Fratelli d'Italia: «Sulla manovra dialogo con tutta l'opposizione o nessuno, Berlusconi non consentirà loro divide et impera. Noi ...

“Forza Italia ha deciso di rispondere positivamente all’ appello del Capo dello ... Così in una lettera al Corriere della Sera il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. “Ma proprio dai nostri ...Il Presidente di Fratelli d'Italia: «Sulla manovra dialogo con tutta l'opposizione o nessuno, Berlusconi non consentirà loro divide et impera. Noi ...