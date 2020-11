«Ballando con le stelle»: vince Gilles Rocca (Di domenica 22 novembre 2020) A vincere Ballando con le stelle, nell’anno segnato dalla pandemia, è stato Gilles Rocca. L’attore, in coppia con Lucrezia Lando, è riuscito a battere, uno ad uno, i compagni di gara. Prima, Daniele Scardina. Poi, Paolo Conticini. Rocca, protagonista di una puntata strutturata così da far scontrare tra loro i migliori sei, in prove ad eliminazione diretta, ha conquistato il favore della giuria, che, con voto segreto – come espressamente chiesto da Milly Carlucci – ha deciso di premiarne la bravura. E lo stupore, al termine dell’ultimo televoto, lo si è letto tutto, sulla faccia di Rocca. Leggi su vanityfair (Di domenica 22 novembre 2020) A vincere Ballando con le stelle, nell’anno segnato dalla pandemia, è stato Gilles Rocca. L’attore, in coppia con Lucrezia Lando, è riuscito a battere, uno ad uno, i compagni di gara. Prima, Daniele Scardina. Poi, Paolo Conticini. Rocca, protagonista di una puntata strutturata così da far scontrare tra loro i migliori sei, in prove ad eliminazione diretta, ha conquistato il favore della giuria, che, con voto segreto – come espressamente chiesto da Milly Carlucci – ha deciso di premiarne la bravura. E lo stupore, al termine dell’ultimo televoto, lo si è letto tutto, sulla faccia di Rocca.

